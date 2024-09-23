أفلام مصرية في الأعلى مبيعًا بشباك التذاكر السعودي خلال النصف الأول من 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأفلام السعودية، عن قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا في شباك التذاكر السعودي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء من ضمنها 4 أفلام مصرية، في مقدمتها فيلم "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، والذي حصد الترتيب الخامس في القائمة، مُحققًا أكثر من 23 مليون ريال، مقابل 480.6 ألف تذكرة مباعة.

لاحقه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، والذي جاء في المركز السادس، بعدما حقق 22.7 مليون ريال، مقابل 459 ألف تذكرة تقريبًا.

كما تضمنت قائمة الأعلى مبيعًا في شباك التذاكر السعودي خلال النصف الأول من 2024، فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، والذي جاء في المركز الثامن، مُحققًا 15.5 مليون ريال، لـ285 ألف تذكرة، تلاه فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، فقد حقق 12.4 مليون ريال، مقابل 225 ألف تذكرة.

ووفقًا للتقرير المنشور في "الشرق بلومبرج"، فإن إيرادات مبيعات تذاكر السينما في السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 421.8 مليون ريال (112.4 مليون دولار)، وسط تخفيض لأسعار التذاكر ومحفزات حكومية لزيادة نشاط ودور السينما.

ويأتي ذلك فيما تعمل المملكة على زيادة عدد دور عرض السينما، وخفض أسعار التذاكر، عبر حزمة محفزات أعلنت عنها في أبريل الماضي، لأسعار كلف تراخيص دور السينما تتراوح مابين 84% إلى 96%.

وعملت الشركات الست التي تشغل الصالات السينمائية في المملكة، على تخفيض أسعار التذاكر مع تطور القطاع، لتتراوح قيمتها حالياً بين 50 و55 ريالاً (نحو 14 دولاراً أميركياً)، انخفاضاً من نحو 85 ريالاً، ورغم هذا التخفيض، لا تزال أسعار التذاكر أعلى من نظيراتها في الدول الخليجية الأخرى، والتي تتراوح بين 9 دولارات في سلطنة عمان، و12دولاراً في قطر.