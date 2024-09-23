«الكاثوليكى» يطلق مسابقة «الفن من أجل الحياة»

ياسر رشاد - القاهرة - ينظّم المركز الكاثوليكى المصرى للسينما بالتعاون مع المركز الإعلامى الإنجيلى (قناة سات 7) مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان «الفن من أجل الحياة» و«مهرجان جيلنا»، وقد تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث كان آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة هو يوم 31 أغسطس 2024.

تأتى المسابقة إيماناً من المركز الكاثوليكى المصرى بأهمية الدور الفعّال الذى يقوم به الشباب من تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعات الشرق الأوسط بشكلٍ عام والمجتمع المصرى بشكلٍ خاص، ومن أجل توحيد الجهود للعمل على تحقيق رؤية واحدة لترسيخ قيم التماسك الاجتماعى والمواطنة ورفع الوعى البيئى، وتحفيز الشباب على المشاركة المجتمعية الإيجابية.

تشكّلت لجنة المشاهدة والاختيار من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، ورفيق چورچ مدير المشروعات التنموية بـ«سات 7 مصر»، وميشيل ماهر المدير الفنى للمسابقة، ومجدى سامى المنسق العام للمسابقة.

تقدّم للاشتراك بالمسابقة 119 فيلماً قصيراً ما بين روائى أو تسجيلى أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 23 فيلماً منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التى تشكّلت برئاسة أ. د. غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: د. حسين بكر مدير المركز القومى للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج د. أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالى للسينما، والفنانة د. سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميّز حمزة العِيَّلى.

أما فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى، فقد تقدّم للاشتراك بالمسابقة 49 مصوراً، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصوراً، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التى تشكّلت برئاسة أ.د. وائل عنانى عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أ. د. هشام مرعى مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، د. أسماء فتحى المدرس بالقسم نفسه، د. أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

جدير بالذكر أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات على هامش المسابقة والتى سيكون حفل الافتتاح لها يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، إلى جانب بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فنى للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة فى التصوير الفوتوغرافى والإخراج السينمائى على مدار يومى 2 - 3 أكتوبر 2024.

كما أن خلال حفل الافتتاح سيتم تكريم بعض رموز الفن من الرواد والشباب، وهم: المخرج القدير عمر عبدالعزيز، الفنان القدير سيد رجب، الفنان المتميّز محمد سلاّم، الفنانة المتميّزة مريم الجندى، والفنانة المتميّزة ميران عبدالوارث، تكريم المصور الصحفى القدير عادل مبارز، والباحث وأرشيفجى السينما المصرية مكرم سلامة.

أما حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذى سيقام يوم السبت 5 أكتوبر 2024.