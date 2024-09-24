هاني فرحات يختتم حفلات صيف 2024 مع رابح صقر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب رابح صقر، أمس الأحد 22 سبتمبر حفلا غنائيا كبيرا في الرياض، احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتفاعل حضور الحفل مع أغاني رابح، وأخذوا يرددون كلماتها معه لمدة ساعتين تقريبا.

وأكد الموسيقار هاني فرحات في بيان صحفي أنه استمتع بشكل شخصي بالحفل، مشيرا إلى أنه من عشاق رابح صقر، مضيفا "جمهور رابح ذواق للفن الأصيل ويعشق أغانيه".

يذكر أن الموسيقار الكبير هاني فرحات قدم عددا كبيرا من الحفلات الجماهيرية في فصل الصيف، وشارك مؤخرًا في حفلين للمطربة الكبيرة أنغام، أقيم الأول في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأحيت الثاني في دولة البحرين، كما يستعد لمشاركتها في حفل جديد يوم 26 أكتوبر في الكويت.