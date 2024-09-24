هند صبري لـ"الخليج 365": رحلة البحث عن الذات مستمرة و"علا" تواجه تحديات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة هند صبري، إن رحلة البحث عن الذات لا تكون مرة واحدة، فهي رحلة مستمرة، وهذا ما تعيشه بطلة الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه بعد أيام قليلة على منصة نتفليكس.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طوال الوقت تظهر تحديات جديدة للإنسان تخل بتوازن معين أحدثه في حياته، ويبدأ يشعر أن عليه البناء من جديد، نفس الشيء يحدث مع علا، تواجه في الموسم الثاني تحديات جديدة، بعدما انتهت في الموسم الأول من مسألة البحث عن رجل وشريك حياة، لأنها أصبحت أنضج وكبرت، وفهمت أن السعادة لا تأتي بتلك الطريقة، فالأهم أن تبني داخلها وتعيش حالة اكتفاء ذاتي، كما أنها أصبحت ست عاملة".

وأضافت هند "عندما بدأنا كتابة الموسم الثاني احترنا، خاصة وأن الجمهور يتوقع الكثير بعد نجاح الموسم الأول، ويتعاملون مع علا كأنها ابنة خالتهم، عليها أن تفعل ما يريدون، وقررنا نبدأ من الشغل، علا أصبحت امرأة عاملة تحاول عمل توازن بين بيتها وأهلها وأولادها، كل ذلك جعلنا نفكر في ما هي التحديات التي تواجه امرأة في سن علا وتعيش نفس ظروفها".

وتحدثت هند عن نفسها مشيرة إلى أنها أحيانا تشعر وكأنها في سيرك وتخشى عدم النجاح في المسؤوليات التي تحملها على عاتقها "أنا في سني ده كـ هند حاسة إني في سيرك خايفة حاجة توقع: بناتي بيكبروا وأهلي بيكبروا وبيت وشغل وحاجات مطلوبة مني، غصب عني المسؤوليات بتاكلني، وهي دي علا متاكلة من المسؤوليات بس هتضحك الناس برضه".

تولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro، إنتاج الموسم الثاني من "البحث عن علا" وهو من تأليف غادة عبدالعال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم، من بينهم: هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري.