هيفاء وهبي جريئة وهدى الإتربي تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آية سماحة

شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة ودعت من خلالها فصل الصيف.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له من أحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

هدى المفتي

تألقت الفنانة هدى المفتي في أحدث ظهور لها، ونشرت صورًا "سيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هدى الإتربي

شاركت هدى الإتربي جمهورها صورًا جديدة لها من إحدى شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية مميزة.

دارين حداد

تألقت الفنانة التونسية دارين حداد في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، أثناء تقديم أحد عروض الأزياء في مدينة ميلانو الإيطالية.

هيفاء وهبي

كشفت المطربة هيفاء لبنانية عن أحدث إطلالتها الجريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهرت مرتدية فستان قصير.

ميرنا جميل

تألقت الفنانة ميرنا جميل في أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، وظهرت بأكثر من إطلالة صيفية مميزة، مرتدية فساتين قصيرة بألوان زاهية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نرمين الفقي

حرصت الفنانة نرمين الفقي، على تهنئة المطرب مصطفى قمر بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

زينب العبد

كشفت الفنانة زينب العبد عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها من إحدى المدن الساحلية، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان قصير أبرز جمالها وأناقتها.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها ومحبيه، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت مرتدية فستان سوارية طويل.