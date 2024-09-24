"هذا ما لم نسمع به من قبل".. كيف علق عمرو أديب على تقدم أحمد سعد لـ"خطبة" طليقته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي عمرو أديب، على عودة المطرب أحمد سعد، لزوجته علياء بسيوني، مرة أخرى بعد إعلانهم الطلاق في وقت سابق.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "حكايات أحمد سعد ممكن تتعمل مسلسل كل يوم عنده حكاية اليوم اللي معندوش حكاية يبقى عنده نكت أو ذكريات أو أغنيات".

وأضاف: "ميزة حكايات أحمد سعد مسلية وغريبة جدًا لا تتوقعها، من يومين انتشر خبر إنه بعد الطلاق من زوجته قرروا يتخطبوا، أشياء غريبة وعجيبة تقعد تتفرج على أحد سعد واللي بيعمله وهو بيعلن خطوبته لمطلقته.. هذا ما لم نسمع به من قبل".

الفنان أحمد سعد، أعلن عودته لزوجته علياء بسيوني، مرة أخرى بعد إعلان طلاقهم في وقت سابق.

وقال أحمد سعد خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك: "باركولي أنا خطبت".

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