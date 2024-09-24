هكذا علق نبيل الحلفاوي على القصف الإسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على القصف الإسرائيلي الغاشم على العديد من المدن جنوب لبنان، والذي أسفر عن نزوح مئات المواطنين اللبنانين، بسبب اشتعال الصراع.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فشل نتنياهو رغم حرب الإبادة التي شنها على غزة في تحقيق أي هدف.. سواء المعلن(القضاء على حماس) أو الخفي(إخلاء القطاع وتهجيرهم إلى سيناء) أو المفروض عليه(استعادة الرهائن)، مما ينهي مستقبله السياسي بل وما هو أكثر".



وأضاف: "هذا الفشل هو ما دفعه لكسر قواعد الاشتباك مع حزب الله وجره للتصعيد".

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات جديدة في جنوب لبنان، مساء أمس الاثنين، وذكر إنه ينفذ حاليا غارات على أهداف تابعة إلى حزب الله، في مناطق من جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

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