ريهام حجاج: "فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن احتفالها بعيد ميلادها بطريقة مختلفة هذا العام، بسبب طفليها يوسف وجميلة.

ونشرت ريهام صورة لألعاب يوسف وجميلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أحلى عيد ميلاد دا ولا إيه؟!، فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي".

وأضافت: "شكرا لكل اللي افتكروني والتليفونات والرسائل والحب والأمنيات الحلوة اللي لسه هرد عليها واحد واحد بعد ما العيال يناموا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي بحبكوا.. عيد ميلاد أم مطحونة".

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة"، إلى جانب: خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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