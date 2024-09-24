شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون وتيتا زوزو وإنترفيو تتصدر الأكثر مشاهدة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر عدد من الأعمال التي أنتجتها المتحدة للخدمات الإعلامية، الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة watch it، حيث تصدر مسلسل برغم القانون المركز الأول بطولة النجمة إيمان العاصى، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج شادى عبد السلام.

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.



برغم القانون

كما حصد في المركز الثانى مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة اسعاد يونس، وهو العمل المكون من 30 حلقة، من تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل، ويشارلك في بطولته كلا من ايماس كامل، حمزة العيلى، محمود البزاوى، وأخرون، انتاج سينرجى .

كما حصد مسلسل انترفيو بطولة الفنانة رنا رئيس وخالد شباط المركز الثالث، وهو مسلسل انتاجات واتشاد من إخراج أحمد خالد امين، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.