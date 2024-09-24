بإطلالة رياضية.. أحدث ظهور لـ هدى الإتربي في شوارع لوس أنجلوس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هدى الإتربي، على نشر أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في شوارع لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "‎يسعدني أن أعلن أنني انتهيت من الحصول على التمثيل المنهجي في معهد لي ستراسبيرج، إنها حقًا فرصة لا تصدق أن أكون في هذا المكان مع هؤلاء الأشخاص الملهمين والمحبين، كل واحد منكم يحمل جزءًا من قلبي".

وظهرت هدى الإتربي في بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار، ترتدي ملابس رياضية مجسمة أسود اللون.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وجاءت التعلقيات، كالتالي: "أنتي مدهشة"، "هدهد الغالية في كفة والكون كله في كفة"، "القمر بزيادة"، "أحلى واحدة من غير مجهود".

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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