شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا فى مصر يوم 14 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار بمصاحبة فرقتة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، حفلاً غنائيًا يوم 14 أكتوبر المقبل بأحد الفنادق القاهرة، يقدم فيها باقة مميزة من أغانية التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل "مشيت خلاص، غريبة الناس، توعدينى، من ناحية آخرى يستغل النجم اللبنانى زيارته لمصر ويلتفى خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين لسماع عدد من الأغانى التى يختارها لضمها لألبومه الجديد.

يذكر أن حرص النجم اللبنانى وائل جسار على غناء "كل وعد" لابنته، وذلك بمناسبة تخرجها، وقدم جسار الأغنية برفقة ابنته وهى تحتفل بتخرجها وترتدى ملابس الحفل وسط زميلاتها.

وفى نفس السياق وجه الفنان الكبير وائل جسار التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغ

أضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، في حلقة اليوم التي قدمتها منى عبد الغني وهبة الأباصيري، أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلاً: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".