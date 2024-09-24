لأول مرة .. ظهور ليندسي لوهان مع زوجها الإمارتي بعد ولادة ابنها لؤي

ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت ليندسي لوهان وبدر شماس -اللذان عقدا قرانهما في عام 2022- في رحلة إلى متحف الآيس كريم بمدينة نيويورك، لأول مرة منذ ولادة ابنها لؤي.

وبحسب موقع E NEWS، ظهرت ليندسي وزوجها الإماراتي بدر مع شقيقها داكوتا لوهان ، الذي ارتدى قميصًا أزرق فاتحًا بينما ارتدت ممثلة قميصًا أزرق مخضرًا بفتحة رقبة دائرية وحقيبة سوداء بسلسلة.

وبجانب ليندسي، كان زوجها رجل الأعمال بدر شماس يرتدي سترة كريمية وقميص بولو مخطط كلاسيكي، وأظهر ابتسامة للكاميرا.

وانضمت شقيقتها عليانة ووالدتها دينا أيضًا إلى الحفل حيث قالت داكوتا مازحة على إنستغرام : "كان متحف الآيس كريم مع العائلة رائعًا".

ولم تكتف العائلة بتناول الآيس كريم، فقد كشفت ليندسي -التي تعيش في دبي مع بدر وابنهما لؤي البالغ من العمر 14 شهرًا- أن مطعم توتشي الإيطالي الشهير كان أيضًا ضمن برنامج رحلتهم إلى نيويورك، حيث شاركت صورًا لطبق الجمبري سكامبي وسلطة سيزر ووجبة بروسكيوتو دي بارما إلى جانب رمز تعبيري للسان يخرج على حسابها على إنستجرام.

ونالت استحسان عائلة لوهان، حيث وصف داكوتا صاحب المطعم ماكس توتشي في قصته على إنستغرام بأنه "الأحلى". وأضافت عليانة على صفحتها: "شكرًا لك على العشاء الجميل".

وقالت شقيقة ليندسي لمجلة "بيبول"، كانت ليندسي وزوجها يحاولان الإنجاب ورزقهما الله لؤي الصغير .. إن زوجها لطيف للغاية وهم سعداء للغاية. إنهما سعداء حقًا".

وأشارت دينا إلى أن "ليندسي أحبت الأطفال دائمًا"، مضيفة: "لدينا عائلة كبيرة، لذلك كانت ترغب دائمًا في إنجاب أطفال".

والآن بعد أن وصلت لوآي، لجأت نجمة فيلم Mean Girls إلى أحبائها للحصول على المزيد من الدعم أثناء عودتها إلى العمل في هوليوود.

و قالت ليندسي لـ E! News في يونيو ، مازحة: "حتى عندما يكون الطفل نائمًا، أحاول إنجاز كل المهام المطلوبة، ولكن بمجرد أن تتأقلم مع النظام الجيد، تبدأ في فهم أنه من الجيد أن تأخذ وقتًا".

وكانت ليندسي لوهان خطوبتها على صديقها بدر شماس ، وعلقت على منشورها على موقع إنستجرام الذي يظهر فيه خاتمها المذهل: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

على الرغم من عدم معرفة الكثير عن لقائهما الأول، إلا أن بدر يقيم في دبي، حيث عاشت ليندسي أيضًا لعدة سنوات، ووفقًا لملفه الشخصي على موقع لينكد إن، عمل بدر نائبًا مساعدًا للرئيس في بنك كريدي سويس.