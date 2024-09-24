شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تصور مسلسل حياة أو موت مع حنان مطاوع مكون من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة الشابة رنا رئيس دورها في مسلسل حياة أو موت بطولة النجمة حنان مطاوع، المكون من 10 حلقات، من إخراج هانى حمدى، حيث تجسد رنا دورًا محوريًا في أحداث العمل الذى تدور أحداث فى اطار تشويقى اجتماعى، من إنتاج أحمد السبكى، وجاء اختيار المخرج هانى حمدى لرمنا رئيس بعد تألقها في العديد من الأدوار في السينما والتليفزيون.

ويشارك في بطولة مسلسل حياة أو موت كل من أحمد الرافعى، ومحمد على رزق وسلوى عثمان وآخرون.

ويعرض لرنا رئيس حاليًا مسلسل بعنوان إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

ومن المقرر أن تشارك رنا رئيس في بطولة الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلى، من إخراج أحمد الجندى ويشارك في بطولة المسلسل كلا من النجوم ماجد الكدوانى، طه دسوقى، سما إبراهيم، محمد رضوان، وآخرون.