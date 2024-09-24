25 سبتمبر.. "ديزني+" تعرض فيلم "قلبًا وقالبًا 2" باللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة ديزني+ عن استعدادها لعرض فيلم الرسوم المتحركة "قلبا وقالبا 2" باللغة العربية، من إنتاج ديزني وبيكسار، في 25 سبتمبر 2024.

وحقق الجزء الثاني من فيلم "قلبا وقالبا" نجاحاً كبيرا، وأصبح الجزء الأعلى ربحا وسجّل مبيعات وصلت إلى المليار دولار عالميا، بناء على بيان صادر عن المنصة.

يعود الجزء الثاني من فيلم "قلبا وقالبا" من إنتاج ديزني وبيكسار إلى ذهن رايلي التي دخلت سنّ المراهقة حديثاً، وتختبر مشاعر جديدة.

وتشارك الممثلة مايا هوك في العمل، إلى جانب إيمي بولر في دور فرح وفيليس سميث في دور حزن ولويس بلاك في دور غضب وتوني هيل في دور خوف وليزا لابيرا في دور اشمئزاز. الفيلم من إخراج كيلسي مان وإنتاج مارك نيلسن.