شيرين عبد الوهاب تدعم الشعب اللبناني: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني الفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها على الشعب اللبناني، وذلك بعد الغارات الجوية الكثيفة على الجنوب اللبناني، أدت لاستشهاد المئات وإصابة أكثر من 1000 لبناني من المدنيين.

ونشرت شيرين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة العلم اللبناني وعلقت: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني إيه فرحة، وعلمتني الصمود، لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم".

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل طرح أغاني ألبومها الجديد وسط حذف شركة روتانا لهذه الأغاني نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وأعلنت شيرين بعدها عن طرح أغانيها عبر حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب مواصلة حذف الأغاني وكان آخرها "قالك نسيني" بعد دقائق من طرحها.

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