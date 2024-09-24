بملامح هادئة.. احدث ظهور لـ هدى المفتي والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها، أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ياروحي على جمال عيونها، أجمل عيون وأحلى واحدة، نجمتي الجميلة، جميلة وكيوت، ياجمال عيونك بجد، من غير مكياج بتجنني".

يذكر أن أن الفنانة هدى المفتي تنتظر عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "مطعم الحبايب"، والمقرر عرضه يوم ٣ أكتوبر المقبل عبر منصة "شاهد vip"، والمسلسل تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

اقرأ أيضًا:

ريهام حجاج: "فين أيام ما كان عيد ميلادي شموع وعشاء رومانسي"

باليه سان بطرسبرج الروسية تعرض بحيرة البجع في أوبرا القاهرة والإسكندرية