هل توقّف تصوير مسلسل أحمد العوضي “فهد البطل”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار عن توقف تصوير مسلسل “فهد البطل” للفنان أحمد العوضي بعد الحريق الذي شبّ في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ونفى مصدر من داخل العمل كل ما تردّد عن هذا الأمر، مؤكداً أن الحريق الذي اندلع مساء أمس في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج لم يؤثر في تصوير المسلسل لأنه شبّ بعيداً عن ديكورات المسلسل، وأن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الديكور الخاص بالعمل.

وأكد المصدر أن التصوير توقّف لساعات معدودة خشية أن يمتد الحريق إلى مكان التصوير أو يتأذّى أي من فريق العمل، وهو ما دفع مخرج المسلسل محمد عبد السلام لاتخاذ قرار بإيقاف التصوير لحين إخماد الحريق، وبالتالي لا صحة لما قيل عن تضرّر الديكور الخاص بالمسلسل من الحريق.

مسلسل “فهد البطل” هو بطولة الفنانين: أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة ويأتي الى القاهرة للبحث عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.