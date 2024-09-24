إياد نصار يتحدث عن علاقته بمنى زكي وهند صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان إياد نصار ضيفاً على المذيعة زهرة رامي في ثاني حلقات برنامج “إنرجي بلس” الذي أطلقته إذاعة “إنرجي” عبر منصاتها المتعددة على السوشيال ميديا.

وتحدّث نصار خلال اللقاء عن تفاصيل أعماله الفنية وعلاقته بزملائه الفنانين، كما كشف عن رأيه في التعامل مع النجمات منى زكي وهند صبري وريهام عبد الغفور ومنة شلبي.

وقال إياد إنه لا يحب إثارة الجدل بشكل عام ولا تكرار الشخصيات التي يقدّمها، مؤكداً أنه يحب المشاركة في الموضوعات الإنسانية الشائكة.

وعن التعاون مع كلٍ من منى زكي وهند صبري، قال: “همّا ممثلتان بجد ومخلصتان وإحساسهما عالي جداً، وهناك وعي كبير بيننا”.

وتطرّق إياد نصار في الحديث إلى تعاونه مع النجمتين ريهام عبدالغفور ومنة شلبي، فقال: “كلٌ منهما تتّسم شخصيتها بالعفوية والنضج والثقافة، بجانب تمتّعهما بالموهبة الفذّة”.

وعن تعاونه مع المخرج محمد ياسين، قال إياد نصار: “أحب العمل مع المخرج محمد ياسين وقد تعاونّا معاً في أكثر من عمل فني، منها مسلسل “الجماعة” الذي قدّمت فيه شخصية “حسن البنا””.

كما تحدّث نصار عن أول مشهد له في مسلسل “الجماعة” والذي قدّمه مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة فقال: “المشهد كان عن كيفية تحوّل حياة “حسن البنا” من شخص دعوي الى شخص سياسي، وعقب انتهاء المشهد قال المخرج محمد ياسين مبروك عليك “حسن البنا””.

وخلال الحلقة، كشف إياد نصار عن عدد من الأفلام التي كان يتمنّى تقديمها، ومنها: “زوجة رجل مهم”، “شيء من الخوف”، و”موعد على العشاء”.