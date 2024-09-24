أحمد سعد يكشف قيمة مقتنياته المسروقة في ميلانو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الجدل قائماً حول سرقة مقتنيات النجم أحمد سعد الثمينة أثناء حضوره حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة في إيطاليا.

وكشف النجم المصري في لقاء مع برنامج “Et بالعربي” على هامش حفله الأخير في السعودية، تفاصيل ما حصل معه في مطار ميلانو قائلاً: “أنا مبحبش اتكلم في الخسائر المادية لأن المكاسب من عند ربنا كثيرة، الخسائر ولا حاجة من النِّعم اللي ربنا منحني اياها”.

وأشار إلى “أن المسروقات تتضمن ساعات، بزعل أنها اتسرقت لأنها أول ساعة اشتريتها في حياتي، وهناك أيضاً مجموعة من الساعات الأخرى ومجوهراتي الماسية الباهظة”، واستطرد قائلاً: “هو أنا مش علي بابا، لكن كل الحاجات اللي اشتريتها وكانت ذات قيمة مادية أو معنوية اتسرقت كلها الشنطة بتاعتي كلها اتسرقت مني”.

وتابع: “في الحقيقة زعلت على قيمة الحاجات وعلى معناها بس مزعلتش على قيمتها لأن لسه قدامنا كتير، أوعى الناس متحبنيش تاني اللي فات ضاع فلوسي اللي فاتت راحت أنا لسه ببتدي صفحة جديدة”.

وردّ سعد أيضاً على تعليقات الجمهور على ظهوره مرتدياً عقداً سميكاً في حفل الزفاف فقال: “الناس فضلت تقول أحمد لابس الشبكة أهي راحت الشبكة مش هنبص لبعضينا بنبص لبعضينا ليه ما إحنا شقيانين”.

ومازح أحمد سعد الإعلامية بسمة وهبة التي كشفت في وقت سابق عن تعرّضه للسرقة قائلاً: “أنا شاكك إن بسمة اتكلمت قبل محاولة السرقة لأنها بتقول الأخبار قبل ما تحصل ما شاء الله عليها”.