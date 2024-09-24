شيرين عبد الوهاب عن أحداث لبنان المؤلمة: “قلبي حزين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة عبرت بها عن حزنها الشديد بسبب الأحداث المؤلمة التي يعيشها لبنان، بعد استهداف مناطق أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا.

ونشرت شيرين صورة لعلم لبنان مرتفعاً في السماء وعلّقت قائلةً: “أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني اية الفرحة وعلمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من اجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم”.

ومن المعروف عن شيرين عبد الوهاب حبّها الكبير لـ لبنان، وعلاقتها المميّزة بالجمهور اللبناني الذي لطالما احتفى بنجاحاتها على أهم المسارح وأكبرها.