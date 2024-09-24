فن ومشاهير

بعد 10 أيام من عيد ميلاده.. مفارقة موجعة في وفاة شقيق إيساف

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ياسر رشاد - القاهرة - رحل المخرج نمازي جبل بشكل مفاجئ صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ولم يعلن حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء.

رحيل مفاجئ لـ نمازي جبل بعد أيام من عيد ميلاده

ومن المفارقات القدرية الصادمة توفى نمازي جبل بعد حوالي 10 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده، حيث حرص أصدقاؤه على تهنئته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقام بالرد عليهم معبرًا عن فرحته بالتهنئة.

 

وبعد أيام من تلك الأجواء المرحة انطفأت أضواء الحياة على حسابه ليعلن نجله عن وفاته، قائلاً: "البقاء والدوام لله توفى الى رحمة الله أبويا نمازي جبل فضًلا وليس أمرًا الدعاء له بالرحمة"، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد ومكان الجنازة.

 

 

 

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وفي صدمة ثقيلة من نوعها عدد من أصدقائه لم يصدقوا خبر وفاته منهم من دعا له ونعاه بجمل مؤثرة وآخرون أخذوا يرددون اسئلتهم بخوف وتردد عن صحة خبر وفاته من عدمه.

 

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وقبل 10 أيام تمنوا له طول العمر والسعادة طيلة حياته، مما جعل الشكل الخارجي للحساب الخاص بـ نمازي دقائق بين الحياة والموت وكيف أن الموت سريع لا يمهل صاحبه أحيانا وداع أهله وأصحابه وأقاربه.

 

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حرص نمازي في لحظات عيد ميلاده التي لم يعلم بأنها الحديث الأخير بينه وبين أهله وأصحابه على التعبير عن سعادته بمعايدتهم ودعواتهم، كما شكرهم على مشاركتهم للاحتفال بيومه المميز.

 

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وكانت آخر صورة يشاركها نمازي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك من رحلته الصيفية على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وعلق عليها مازحا احنا بتوع الساحل الطيب لامؤاخذة

 

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MO Nasa

MO Nasa

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