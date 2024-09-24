حمزة نمرة.. إجمالي مشاهدات "استنوا شوية" في يومها الخامس ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الأغنية الجديدة “استنوا شوية” أكثر من مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية استنوا شوية لحمزة نمرة وصدارتها

كما استقرت أغنية “استنوا شوية” في المركز الثالث داخل قائمة الاكثر مشاهدة، من كلمات : فلبينو أحمد ألحان: حمزة نمرة، توزيع ميتيهان كوسوغلو وتقول كلماتها "هاتلي قعدة فيها اتنين فضلوا مع بعض الاتنين كله في الآخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة كلها أحضان مطارات وف حياة بعضنا فترات في الطريق مواعيد فراقنا من زمان متحددة وأدفع نص عمري وترجع تاني ضهري وتفضل بس جنبي لايمها يا فراق بقى وأدفع عمري كله وألاقي حد أروح له يشيل مع قلبي حمله ياه لو أقسم الأيام معاه احنا لوحدينا يا عيني علينا خليكوا قاعدين طب كنتوا استنوا معانا شوية مانتوش ماشيين نفسي نشبع م الغاليين نفسي لو يفضلوا قاعدين كله بيروّح ويفارق دي حقيقة مؤكدة قولنا بدري على المرواح قالوا الوقت بيجري وراح قولنا فيه أماكن تتراح بس هل هنروح سوا؟ دي حقايق صعبة ممكن هنعيش بوجعنا يمكن ومافيش ولا شئ يهوّن ثانية واحدة ف بُعدنا وازاي هنلاقي غيركم؟ هو احنا شبعنا منكم ماحناش قادرين نسيبكم ياه لو مرة تنصفنا الحياة

طرح حمزة نمرة من يوليو في العام الماضي أحدث ألبوماته “رايق”، احتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة"ياسفينة، ورجعنا لوجع القلب، مرايات، عالم كدابة، أكيد راجعين، شيخ العرب، مش سليم، لعله خير، أنا الطيب، رياح الحياة، غربو، اسكندرية، رايق"

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة نمرة من خلال ألبوم “نمرةلاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، والذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءً من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها

ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"

تفاصيل ماوراء "نمرة لاونج":

قصد حمزة نمرة تلك الخطوة المهمة في تاريخة، لإعادة أحياء فكرة الألبوم الموسيقي في الأذهان، والحنين إلى الاستماع للتخت الشرقي الأصيل وسط التطورات التكنولوجيا السريعة في المجال الغنائي والموسيقى التي أخفت بعض الشيء الأصول العربية للموسيقى.

أعاد حمزة التوزيع الموسيقي لأشهر أغانيه "داري ياقلبي، فاضي شوية، فيه ناس"، ليأخذ نجاحها لمكان موسيقي بعيد يسافر بها المستمع لرحلة جديدة لأغنية سبق طرحها، وتكون الموسيقى الشرقية هي البطل الأساسي للأغنية بعيدًا عن المطرب.