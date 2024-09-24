فن ومشاهير

على خطى “رونالدو".."أبو العلا" تتألق فى ساعات ومجوهرات Jacob&Co

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ياسر رشاد - القاهرة -  

على خطى أسطورة كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو، تحولت أيقونة والمرأة الحديدية منال أبو العلا إلي أيقونة ساعات ومجوهرات الملوك والمشاهير Jacob&Co , حيث تألقت منال أثناء عرضها لأقوي الموديلات النسائية من الساعات التى خطفت الألباب وحيرت العقول لجمالها وذوقها الرفيع فى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ذلك فى نفس المكان الذي إرتدي فيه الاعب كرستيانو رونالدو أفخم ساعات Jacob&Co والتى دمغت باسمه.
ولم تكتفي أيقونة السعودية بالساعات فقط بل قامت بعرض مجموعة رائعة من المجوهرات التى صنعت باتقان والمرصعة بالألماس، والجواهر النادرة ، وهذه ليست المرة الأولي التى تعرض فيها أبو العلا التحف الثمينة، بل قدمت مجموعة رائعة من مجوهرات معوض فى السعودية، وقد حظيت إطلالات منال الشهيرة على أعجاب الملايين من عشاقها داخل المملكة وخارجها، كونها أيقونة الصمود التى أعطت  الأمل فى نفوس الآلاف واستعادوا حياتهم من جديد، وتحولت بقصتها الملحمية الى أيقونة سعودية خالصة حيث تتقلد منال حاليًا منصب نائب المدير العام للاتحاد العالمي للفنون القتالية IWKBF لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كذلك منصب المدير الإقليمي لشركة Cliper الكرواتية المنافس الأول لانستغرام فى أوروبا لمنطقة دول GCC ، كذلك رئيس تحرير SME News, المختصة بالرياضة والحياة والعصرية.
جدير بالذكر أن منال أبو العلا قد حصلت على رخصة موثوق رقم: “899717”.
للتواصل بمنال أبو العلا فى مصر وشمال أفريقيا عبر هاتف/ 00201016440507 "واتساب".
للتواصل فى السعودية ودول الخليج عبر هاتف/ 00966 55 330 2324

*بوتيك Jacob&Co بالعليا فى العاصمة السعودية الرياض.
للتواصل/ 0099660540068400

*مجوهرات "MOUAWAD" بالعليا فى العاصمة السعودية الرياض.
للتواصل/ 0099660112934555

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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