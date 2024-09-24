المهن السينمائية تشيد بـ"ليلة السقوط"

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت نقابة المهن السينمائية المصرية بالمستوى الفنى والمحتوى الدرامى لمسلسل "ليلة السقوط" الذى يعرض حاليَا عبر القنوات الفضائية العربية.



وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا برئاسة الفنان مسعد فوده نقيب السينمائين ورئيس اتحاد الفنانين العرب تثنى على العمل وجاء نص البيان؛ "تابعت بالامتنان والغبطة والفرحة حلقات المسلسل الإنسانى الاجتماعى " ليلة السقوط "على قناة روتانا دراما".



ويضيف البيان، تضمن العمل إشارات درامية بحبكة ووعى وحنكة وأدوات مهنية أثرت فى العين والقلب والوجدان لواحدة من أبشع وأحط ما ارتكبته أيادي الإرهاب فى الموصل بشكل عام وقضاء سنجارفي كردستان العراق.



وتقدم فوده بالشكر والتقدير لفريق العمل وعلى رأسهم المنتج د.قيس الرضوانى والدكتور محمد عشوب، والكاتب مجدى صابر والمخرج ناجى طعمى.



فيما علق المنتج د.قيس الرضوانى، على بيان النقابة، بالشكر لكل أعضاء النقابة ورئيسهم النقيب الفنان مسعد فوده رئيس اتحاد الفنانين العرب، لهذا البيان الذى يعتبر مكافأة حقيقية لكل فريق العمل، باعتباره ثناء على الرسالة الهادفة التى أنتجنا العمل من أجلها، وهو التأكيد على الدور الحيوى الذى تلعبه الدراما فى كشف الحقائق، وتعويض أيضا عن محاولات هدم رسالتنا برفض عرض العمل فى بعض القنوات خوفا من تهديدات الجماعات الإرهابية.



وأضاف الرضوانى، أن هذا الشكرهو أكبر رد على جماعات الإرهاب المظلم، الذين حاولوا جاهدين تهديدنا وتعرضنا لمضايقات كثيرة خلال تصويرالعمل، حتى انهم تدخلوا فى منع عرضه عبر ادواتهم وأساليبهم القذرة، ولكن نحن وضعنا أُكٌفاننا على أيدينا، ونحن نفضح خباياهم، ونقدم على الشاشة لأول مره خطايا الإرهاب الأسود الذى كان يسعى لهدم الدول العربية تباعاً عبر غسل ادمغة الشباب العربي، ولذا كانت رسالتنا خلال تصوير العمل كشف هذا اللوبى أمام العالم ليعرف الجميع مدى التجاوزات والخطايا التى يرتكبها الإرهاب الأسود، لذلك كانت هدفنا عرض العمل فى جميع دول العالم ليصل هدفنا إلى مالانهاية، وسنعلن فى الوقت المناسب عن كل الذين كانوا يتآمرون لعدم عرض المسلسل ووصول رسالته مهما كانت أسماؤهم أو صفاتهم.



وعلى جانب أخر قدم الكاتب مجدى صابر الشكر لنقيب السينمائيين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب على شهادته وإشادته بالمسلسل، وقال، البيان هو إشادة على العمل الذى قمت بكتابته لتوثيق الجرائم التى ارتكبتها داعش فى الموصل وكردستان وقتل آلاف الأبرياء وسبى الاف الايزيديات وبيعهم فى أسواق الجوارى فى جريمة انسانية يندى لها الجبين.



وقال إن المسلسل هو وثيقة تاريخية تكشف مدى الجرم الذى ارتكبته داعش ضد الانسانية، وكذلك بطولة الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقى وجهاز مكافحة الإرهاب وكافة صنوف القوات المسلحة في العراق فى هزيمة داعش بالموصل وقوات البيشمركة في تحرير جبل سنجار.

وطرح صابر سؤال ، لماذا لم يعرض مسلسل ليلة السقوط فى مصر .. رغم النجاح الكبير الذى رافق عرض المسلسل على القنوات العربية واختياره كأفضل عمل عربى العام الماضى؟



وأحدث مسلسل " ليلة السقوط" ردود فعل مدويه خلال عرضه الثانى على قنوات روتانا دراما وروتانا الخليجية وlbc،وزاكروس، كما حصل على جوائز افضل عمل درامى فى العديد من المهرجانات العربية بعد عرضه فى رمضان 2023، لما تناوله من جرأه فى المحتوى لم تقدم فى عمل درامى من قبل.



مسلسل ليلة السقوط

يذكر أن "ليلة السقوط" استغرق الإعداد له سنتين، ورصدت شركة بلا حدود للانتاج الفني والسينمائي لصاحبها د. قيس الرضواني، ميزانية ضخمة لتقديمه على أعلى مستوى، حيث اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تضم أكثر من ١٣٠ فنانًا وفنانة في سابقة لم تحدث من قبل، تحت قيادة المخرج المتميز "ناجي طعمي"، ويشارك في العمل من مصر الفنان طارق لطفي والفنان أحمد صيام، ومن سوريا الفنان باسم ياخور والفنانة كندة حنا، ومن الأردن الفنانة صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية وأبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذو الفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم وحيدر المياحي وبهاء خيون، وتم تصوير المسلسل في اقليم كوردستان العراق في مدينتي اربيل ودهوك ومدينة الموصل .



ويوثق العمل لأحداث حقيقية تكشف تكاتف الشعب العراقي بكل مكوناته ومذاهبه وطوائفه في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكي في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في أهل العراق في 3 سنوات عجاف شهدت خلالها أحداثًا مأساوية دموية.