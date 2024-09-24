إليسا.. رسالة غضب ومطالبات سياسية لحماية لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت الفنانة إليسا بالوقف السريع للاعتداءات الغاشمية على لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات إكس.

إليسا: لبنان لا يريد الحرب

نادت إليسا برجاءٍ مؤثر، قائلة “لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيدًا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟، كما رفعت النداء بتوقف الحرب تحت شعار لبنان لا يريد الحرب.

ضربات إ س ر ا ئيلية هي الأعنف في لبنان

ووفقًا لوكالات إخبارية لبنانية أقرت بقتل أسرًا كاملة في الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين على مناطق في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، منها مدينة بعلبك وبلدات دورس والبزالية وشعت.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارات طمرت أسرًا بكامل أفرادها تحت الركام، وأسفرت عن جرح آخرين نقلوا إلى المستشفيات، فضلا عن تسببها في موجة نزوح كبيرة إلى أحياء وبلدات مجاورة بعيدة من دائرة الاستهداف.

وذكرت الوكالة أن قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد في المحافظة فتحت لاستضافة هؤلاء النازحين.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن مقتل 492 شخصا وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في شمال إسرائيل.