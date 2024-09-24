فريدة سيف النصر تنصح الفتيات: "لحمكم غالي علينا وخايفة من اللبس اللي لبسته وأنا صغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

عبرت الفنانة فريدة سيف النصرعن خوفها من الله بسبب الملابس التي كانت ترتديها في الصغر وقدمت نصائح للفتيات.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "لازم أقول مقدرش أقرأ حاجة بشرحها وتفسيرها تنفعكم يوم الحقيقة الوحيد ومقولهاش، استشهدت بآية قرآنية "إِن لَك أَلا تجوعَ فيها وَلاَ تعرى".

وتابعت: "المعنى الجنة مبنتعراش فيها ومستورين، يبقى لازم نتستر تحت في الأرض عشان نطلع فوق بنفس الهيئة، أنا خايفة من اللبس اللي لبسته وأنا صغيرة، لكن لقيت الرحمة والتفسير في آية هل يستوي اللذين يعلمون واللذين لا يعلمون".

وأضافت: "الحمد لله يعني اللي يعمل سوء بجهالة يغفر له لو تراجع لكن لو عارف عقابه ومش فارق عنده، ده رايح في ستين مصيبة غلبان، أنا عايزة لما أروح لا أجوع ولا أتعرى ولا أعجز، إيه الجمال ده، حبايبي متستنوش تبقوا كبار أسرعوا ماحدش عارف ساعته امتى، نتعظ ونخاف على نفسنا الحياة لو 100 سنة بنمشي برده، خلينا نعمل حساب هناك أكتر".

واختتمت حديثها قائلة: "لحمكم ده لحمنا وغالي علينا والجميل مش محتاج يعمل كده، انتم حلوين حتى لو بورتريه فقط، بحبكم ويعلم الله يا ريت متزعلوش بس هيئة أهل الجنة أحلى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024 وشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

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