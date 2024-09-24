بالصور.. أحدث ظهور لكنزي عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب متابعيها، أحدث ظهور لها ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت كنزي الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ بلوزة وجيب قصيرة باللون الأبيض.

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.

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