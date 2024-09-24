تشييع جثمان الفنان السوري محمود صفا وزوجته لمثواهما الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان الفنان السوري الراحل محمود صفا وزوجته عقب رحيلهما عن عالمنا مساء يوم الأحد، إثر تعرضهما لحادث سير أليم.

وحرصت نقابة الفنانين في سوريا على نعي محمود صفا من خلال بيان نشرته عبر حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان محمود صفا، إنا لله وإنا اليه راجعون".

يذكر أن الفنان محمود صفا اشتهر في مجالي التمثيل والإخراج، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل باب الحارة، ومسلسل ليالي الصالحية، ومسلسل الزير سالم، والخربة.

اقرأ أيضًا:

وفاة شقيق الفنان إيساف بعد صراع مع المرض

هيفاء وهبي جريئة وهدى الإتربي تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة