شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس وخالد شباط من كواليس مسلسل "إنترفيو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منصة watch it الإلكترونية عددا من الصور من كواليس تصوير مسلسل "إنترفيو"، الذى يعرض حاليا بشكل حصرى عبر شاشتها، بواقع حلقتين كل أربعاء.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "إنترفيو"، شهدت بدء رامى "خالد شباط" صاحب تطبيق match maker بالانجذاب نحو نادين "رنا رئيس"، وطلب منها إعداد تقرير عن المنافس للتطبيق match maker، قبل بدء الانترفيو، كما دخلت نادين وميدو عادل إلى مكتب أيمن الموظف الذى اختفى في ظروف غامضة لمعرفة أي دليل عن سبب اختفاءه.

وبعد ذلك أبلغت نادين رامى أنها قامت بإعداد التقرير واكتشفت أن المنافسين لجأوا إلى عدة دعايا لزيادة المتابعين على التطبيق.



خالد شباط



رنا رئيس



كواليس مسلسل انترفيو



حازم إيهاب