شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا بين دنيا ماهر وإسلام إبراهيم فى مسلسل تتيا زوزو والسر في الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مشهد الفنانة دنيا ماهر والفنان اسلام إبراهيم خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس الذى يعرض على قناة DMC مشاهدات كبيرة، حيث نال إشادات مختلفة من رواد السوشيال ميديا، خاصة أن الكوميديا بينهما كانت مميزة ومختلفة منذ فكرة جلبه من برنامج الـ AI.

وتدور تفاصيل المشهد حول فتاة كانت مخطوبة لشاب بلطجى تم حبسه بسبب تجارته في المخدرات، بعد خطوبة 6 سنوات، وبعد حبسه شعرت أنها ستكون عانس، ولذلك اضطرت لاستخدام ابلكيشن الـAI، والذى جلب لها شابا يشبه خطيبها السابق، ولكنه بمواصفات الابلكيشن، وهو الفنان اسلام إبراهيم، ودارت بينهما محادثة كوميدية انتهت برقصة كوميدية على انغام المطربة شفيقة، وهو ما جعل المشهد حديث السوشيال ميديا .

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

