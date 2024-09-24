شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 8.. مواجهة بين محمود وأكرم تكشف أسرار الماضى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، استرجاع مقابلة بالفلاش باك محمود (محمد محمود عبد العزيز) مع أكرم (محمد القس) حيث كشف الأخير عن هروبه من شيء ما كان سيجن على أثره، وأن محمود كان عليه مساعدته بعدما دعمه أكرم أثناء دراسته في الجامعة بالقاهرة، لينتقل المشهد بعد ذلك في نفس المكان بعد هروبهما من أمام المستشفى التي تواجدت فيها ليلى مع والدها.

يدخل محمود وأكرم في نقاش حاد، بسبب ما فعله أكرم مع زوجته ليلى والمصائب التي وقعت فيها هى وأبناؤها بسببه، ويهدده محمود بانه سيفشى سره إلى ليلى، ولكن محمود يطلب منه الهدوء حتى يتخلص من مشكلته مع ابن عمه وليد (هانى عادل)، وأنه بعد ذلك سيحل كل الأمور مع ليلى التي تذهب إلى سوسن (جورى بكر) لتسألها على فيديو عقد قرانها الذى أعطته له فاتن ويظهر فيه وجه زوجها بشكل كامل ولكنها تجدها سافرت في اجازة.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.