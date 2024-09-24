شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 3.. إسعاد يونس تقنع حمزة العيلي بنقل ابنته لمدرسة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقنعت زوزو (إسعاد يونس) أحمد (حمزة العيلي)، بإدخال ابنته هي الأخرى إلى المدرسة الدولية، مساواة بأخواتها، وذلك خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 3، كما وعدته بدفعها الفرق في المال من جيبها، حتى تخرجها، ولكن أحمد أوهم زوجته عند عودتهما أنه هو من سيتكلف بمدارس أولاده وعليها مساعدته.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.