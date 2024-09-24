شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الأفلام الفائزة في ملتقى "رؤية" بنادي سينما الإسماعيلية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك غدا الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة7 مساء.

ويعرض خلال فعاليات النادي الافلام الفائزة بملتقى رؤية لسينما الشباب وهي الأفلام الروائية القصيرة "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، و "بحر" اخراج بلال أبو سمرة، وفيلم "فوتوجراف" اخراج عمرو سليم اضافة الي فيلم "الأجسام أقرب مما تبدو" اخراج احمد صبحي.

كما يعرض خلال فعاليات نادي سينما الاسماعيلية الفيلم التسجيلي "اتنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.وعقب عرض الأفلام تفام ندوة يديرها كلاً من الناقد السينمائي اسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ويتم خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور المشاركة بالنادي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.