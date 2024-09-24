شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد خالد عاشور: مسلسل برغم القانون بديع وحرفية النص تزيده جمالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد خالد عاشور بمسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصى، والذى يعرض على شاشة on، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج شادى عبد السلام، حيث أكد عاشور على جودة السيناريو والإخراج فى المسلسل، والذى يعد البطولة الأولى المطلقة لإيمان العاصى فى الدراما التليفزيونية.

وكتب الناقد الدكتور خالد عاشور على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا: برغم القانون.. إبداع الكتابة والأخراج، المخرج الشاطر يشبه قائد الأوركسترا اللى بيعزف مقطوعة موسيقية لفرقة من المبدعين.. كل واحد فيهم مبدع فى عزف شخصيته.. كل حلقة بيخلى نجم منهم يعزف صولوهات من الأبداع بيقدمها كل فنان ممن شاركوا فى هذا المسلسل البديع.. كل فنان من المشاركين بيعزف عزف إبداعي في التمثيل واللي بيخرج عن المألوف في طريقته في العزف المنفرد كما لو كان عازف الناي "سيد محمود" وإبداعه في أغنية "بعيد عنك" للست أم كلثوم وخروج مميز عن النص المكتوب بحرفية وبيزيده جمال على جماله".

وأضاف خالد عاشور "مسلسل برغم القانون جميع من شارك فيه أبطال وفنانين عن حقيقية وأداء طبيعي وكل حلقة بيتصدرها عزف صولو لفنان منهم بيزيد المعزوفة الموسيقية الدرامية "برغم القانون" جمال على جمال الكتابة والأخراج، مخرج عبقري زي شادي عبد السلام، صنع من جميع النجوم المشاركين في المسلسل أبطالا لا يقل أحدهم عن الآخر فى إبداعه ودوره من أصغر دور إلى أكبر دور دون محاباة لأحد على حساب الفن، شكرا لصناع هذا العمل دون مجاملة.. فالمجاملة في الفن تفسده".



خالد عاشور

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي ويشاركها البطولة كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.