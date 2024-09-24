شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة المايسترو إيمان جنيدي في معهد الموسيقى العربية.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا لفرقة المايسترو إيمان جنيدي، بعد غد الخميس الموافق 26 سبتمبر الجارى في معهد الموسيقى العربية، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وستغنى بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا المصرية أبرزهم هايدي الجندي، حبيبة حسن، محمد مانو، كما يشارك في الغناء كل من شيماء غريب، إبراهيم الكويتي، محمد كستيرو .

ويتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال فرقة المايسترو التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين بالإضافة لعدد من الأغاني الطربية الاصيلة .



إيمان جنيدى



هايدى الجندى



محمد مانو



فرقة المايسترو ايمان جنيدي قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل وخارج مصر، آخرها كانت نهاية العام الماضي بدار الاوبرا المصرية وكان ضيف شرف الحفل الفنان حلمي عبد الباقي ونجمة دار الاوبرا داليا عبد الوهاب .

إيمان جنيدى هي أول أول قائد فرقة موسيقية امرأة في مصر والعالم العربي ونالت لهذا السبب تكريماً في يوم المرأة من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس قبل عامين، واحتفت بها وكالات الاخبار العالمية وصنع بعضها افلاماً تسجيلية رصدت رحلتها من صعيد مصر حتى نجاحها الكبير كامرأة في قيادة اوركسترا كامل.