شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يستقبل العزاء في شقيقه غدا بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إيساف عن استقباله العزاء في شقيقه الراحل نماذي جبل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرا أن عزاء الراحل سوف يقام غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب من مسجد حسان بن ثابت بحدائق القبة.

حيث كتب إيساف عبر حسابه على "فيسبوك": "توفي الي رحمه الله اخويا حبيبي نماذي العزاء غدا الاربعاء 9/25 بعد صلاة المغرب في مسجد حسان بن ثابت ميدان حدايق القبة، ارجوا الدعاء لأخي بالرحمة والمغفرة، انا لله وانا اليه راجعون".



إيساف

وكان نجل نماذى جبل أعلن وفاة والده من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلا وليس أمرا الدعاء لة بالرحمة".

يذكر أن إيساف انضم مؤخرا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.