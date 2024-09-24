الأوبرا تحتفل بذكرى بليغ حمدي الخميس على المسرح الكبير

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية في ذكرى الموسيقار بليغ حمدي تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس، على المسرح الكبير.

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن الاحتفالية تأتي ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال برموز الطرب والموسيقى العربية، ويتضمن برنامجها تقديم مختارات من أشهر أعمال الموسيقار بليغ حمدي أداء كل من الفنانين أحمد سعيد، محمد طارق، آيات فاروق، أشرف وليد، أحمد عصام، وإيمان عبدالغني.

بليغ حمدي

وأشارت إلى أن بليغ حمدي يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وإنتاجا في فترة الستينيات والسبعينيات في مصر والوطن العربي، حيث ولد في 7 أكتوبر عام 1931، وأتقن العزف على آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغني، حيث سجل 4 أغان بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه).

وبعدها تعاون بليغ حمدي مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية، ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندي وأشهرها مولاي.

ومن المعروف أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.