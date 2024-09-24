مهرجان الإسكندرية المسرحي يستضيف العرض الجزائري كاسيت غدا

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم غدا الأربعاء العرض المسرحي الجزائري "كاسيت" ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" علي مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية وهي دورة الفنان أحمد السقا التي تختتم فعالياتها بعد غد الخميس.

مسرحية "كاسيت" التي ستعرض غدا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي مأخوذة عن "رحلة حنظلة" للكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس، وإخراج فخر الدين لونيس، وتدور قصتها حول شخصية "الهادي" الذي يعيش في عالم مليء بشخصيات غريبة الطباع، فهو يجد نفسه مسجونا دون أن يدرك السبب، ويضطر "الهادي" للاستغناء عن مدخراته المالية مقابل خروجه من السجن، وحينها تنطلق رحلته للبحث عن سبب سجنه، فيتصادف بالرفض في كل مرحلة من الرحلة إلى أن يزداد حاله سوءا.

مهرجان الإسكندرية المسرحي

مهرجان الإسكندرية المسرحي هذا العام تشارك فيه عروض مسرحية من مختلف الدول العربية والأجنبية، ويتضمن 16 عرضا، من بينها 4 عروض مصرية، و9 عروض عربية من الإمارات والسعودية وتونس والجزائر والعراق والأردن ولبنان والسودان، و3 عروض دولية من بولندا وإيطاليا وإسبانيا.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ويرأسه شرفيا ومؤسسه المخرج الدكتور جمال ياقوت، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويديره الفنان أحمد سمير.