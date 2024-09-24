مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقاته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة روؤف، أسماء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية في دورته السابعة لهذا العام، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وضمت قائمة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان عدد من الأسماء اللامعة وهم: الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد ، الكاتبة والناقدة السعودية ملحة عبدالله، الدكتور عامر صباح المرزوق أستاذ الفنون بجامعة بابل العراقية .

أما لجنة تحكيم مسابقة النقاد فقد تشكلت من الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد من مصر، الأستاذ أكرام عزوز من تونس، والأستاذة خادم الله أبا من المغرب .

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.