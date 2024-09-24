هاني رمزي يكشف أسباب اختفائه عن الساحة الدرامية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان هاني رمزي، عن أسباب اختفائه في الأعمال الدرامية، خلال الفترة الماضية.

وأكد النجم هاني رمزي، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، ان السبب وراء اختفائه في الدراما هو احترامه لعقلية الجمهور المُشاهد، لافتا إلى أنه يحرص على اختيار أعمال بشكل دقيق.

وأضاف النجم هاني رمزي، أن هناك عمل درامي يستعد له خلال الفترة الحالية.

وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف.

ويقام المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور هاني رمزي ونيللي وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرًا لمشواره المسرحي.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.