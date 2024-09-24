بالفيديو.. منى زكي تشارك في عرض أزياء أسبوع الموضة بـ باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تشارك الفنانة منى زكي للمرة الثانية على التوالي بأسبوع الموضة، الذي يقام في باريس بحضور عدد كبير من النجوم ومصممي الأزياء العالميين ويعرض خلاله أحدث الصيحات العالمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله، كعارضة أزياء للمرة الثانية، وذلك برعاية إحدى شركات منتجات العناية بالشعر والبشرة والمكياج.

وظهرت منى بإطلالة مميزة ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الذهبي، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت التعليقات من الجمهور:" واجهة مصر، ملكة جمال العالم، نجمة في كل حاجة، جمال وشياكة".

يذكر أن الفنانة منى زكي، تشارك في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "ناقص ضلع"، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

"بردا وسلاما على لبنان".. درة تدعم الشعب اللبناني

بالصور.. أحدث ظهور لكنزي عمرو دياب