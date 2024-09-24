"حقك عليا يا نجم".. حسام حبيب يوجه رسالة إعتذار لفنان دون ذكر إسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه المطرب حسام حبيب رسالة اعتذار لأحد الفنانين بعد نشوب خلاف معه الفترة الماضية، دون ذكر إسمه.

وكتب حساب حبيب، على ستوري حسابه الشخصي بموقع انستجرام: "على فكرة يا جماعة أنا بهزر هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقيل أنا بس كنت بنكشة لأنه تقيلها عليا شويتين".

وأضاف: "بس هو زميل ومحترم وبيقدم فنر محترم وأنا بحب اللي بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب.. معلش حقك عليا يا نجم".

يستعد الفنان حسام حبيب، للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية وطرح العديد من الأغاني خلال الفترة القادمة.

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