شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يكشف تفاصيل الدورة السابعة فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعقد إدارة مهرجان الجونة السينمائى مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة المقرر انعقادها في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

تعقد إدارة مهرجان الجونة السينمائى مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة المقرر انعقادها في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وكان مهرجان الجونة السينمائى، قد أعلن عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لهذا العام الأول "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والثاني "الفستان الأبيض" الذي يعد الفيلم الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وجاء في بيان المهرجان:"تفخر أسرة المهرجان بأن فيلم "رفعت عيني للسما" كان مشاركاً في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقاً) في دورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعماً في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وقد شهد الفيلم عرضه الأول في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث حصل على جائزة العين الذهبية، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة.

وبدورها قالت ندى رياض مخرجة فيلم "رفعت عيني للسما": "بعد العرض العالمي الأول بمهرجان كان، وفي وسط رحلة مستمرة لعرض الفيلم في المهرجانات الدولية المختلفة، لا تسعنا السعادة، والفخر بأن يكون العرض الأول لفيلمنا في مصر والمنطقة في مهرجان الجونة السينمائي، ذلك المهرجان الذي احتضن العمل منذ كان مشروعاً في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن أنشطة سيني جونة في العام الماضي".

فيما أكد أيمن الأمير مخرج الفيلم أيضاً:" نتطلع بكل حماس لمشاركة فيلمنا القادم من قلب صعيد مصر ببطلاته اللواتي أسرن قلوب المشاهدين في كل مكان مع جمهور المهرجان، ليكون مهرجان الجونة السينمائي الخطوة الرئيسية الأولى قبل عرض الفيلم على نحو واسع في دور العرض المصرية قريباً".

أما الفيلم الروائي "الفستان الأبيض" من بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، ميمي جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، فتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها؛ مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة وإعادة اكتشاف علاقتها بها.

وتقول جيلان عوف مخرجة فيلم "الفستان الأبيض": "هذا الفيلم، كما يوحي عنوانه بالإنجليزية، كان بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات، بالنسبة لشخصياته حتى يعثروا على فستان زفاف من ناحية، وبالنسبة لنا بصفتنا صُنَّاعه من ناحية أخرى، حتى ننجزه ونرى سحره يتكشَّف أمامنا على الشاشة، يسعدنا أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي".