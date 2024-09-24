شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن أسماء لجنة مسابقة التأليف المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أسماء لجنة مسابقة التأليف المسرحى خلال دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعـلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وقد ضمت لجنة قراءة نصوص مسابقة التأليف المسرحي للمونودراما، كلا من: الناقد أحمد خميس (منسق اللجنة)، وتضم أيضا: أنور الشعافي من (تونس)، حمد الضنحاني من (الإمارات)، الدكتور محمود سعيد من (مصر) .

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.