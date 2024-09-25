شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل جودر يستأنفون التصوير الأيام المقبلة للعرض في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف ابطال مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال التصوير الأيام المقبلة من العمل داخل الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الاعلامى، وذلك بعد توقف لفترة زمنية لترتيب الأوضاع والديكورات وخلافه، حيث يعود المسلسل للتصوير من أجل العرض في رمضان المقبل، من إخراج إسلام خيرى .

ويتبقى ما يقرب من 16 يوماً على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل ليدخل بعدها إلى غرف المونتاج والمكساح بسرعة قصوى، نظرا ً لانشغال ابطال العمل بأعمال أخرى في رمضان المقبل .

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكي المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.