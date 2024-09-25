شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: برغم القانون والمعادلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العمل الجيد يفرض نفسه بقوة ويجبر المشاهد على متابعته والإشادة به، وهنا أتحدث عن مسلسل" برغم القانون " الذي تخوض بطولته الفنانة إيمان العاصي ويعرض حاليا على شاشة "أون" بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

هذا العمل الدرامى نجح في تحقيق المعادلة الصعبة التي لا تتحقق إلا في عمل جيد لايختلف عليه الجميع، حينما يتفق المشاهد والنقاد على الإشادة بعمل فنى لم يأت صدفة أو مجاملة وإنما يأتى بجودة العمل، وبالتأكيد أن يصل هذا المسلسل الى هذه المكانة يكون لعدة أسباب، أولها أنه "برغم القانون " يسلط الضوء على أحد أهم قضايا الأحوال الشخصية وهي أزمة النسب وهروب الأزواج والتي يعانى منها الآلاف، شابوه للمنتج ريمون مقار صاحب الفكرة وحسن اختياره للمؤلفة المخضرمة نجلاء الحدينى وهذا ليس جديدا عليها فهى دائمة اعمالها تمس المجتمع وقضاياه الهامة ومن قلب الواقع وهذا ما لمسناه في اعمالها السابقة مثل " ذات" ومسلسل " بالشمع الأحمر التي تعاونت فيهما مع الكاتبة مريم ناعوم.

وسبب آخر للنجاح هو أن هذه النوعية الأعمال الدرامية الأنسب لها العرض خارج الماراثون الرمضانى، و من أسرار نجاح "برغم القانون" أيضا هو شركة فنون مصر المنتجة لهذا المسلسل التي يقودها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز التي تمتلك حسا فنيا وموهبة ربانية ونظرة ثاقبة في اختيار الاعمال التي تعرف طريقها للنجاح ، بالإضافة الى سياسة الشركة في اسناد اعمالها الى نجوم يمتلكون كل مفردات النجومية ولكن لم تأت فرصتهم للانطلاقة بشكل كامل ،وهذا ما رأيناه في تقديمهم لعدد من النجوم من قبل واعطائهم فرصة الانطلاقة والذى منهم ياسر جلال وطارق لطفى والمخرجون بيتر ميمى ومحمد سلامة واحمد خالد موسى وأخيرا شادى عبد السلام .

ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز

النجمة ايمان العاصى منذ بدايتها في دور"نيجار" في مسلسل " حضرة المتهم ابى" حينما اختارتها المخرجة رباب حسين عام 2006 لتشارك في هذا العمل مع النجم الراحل نور الشريف توقعنا لها هذه المكانة في عالم الفن ومن اول طلة لها واتذكرها جيدا حينما كنت حاضرا داخل احد الديكورات في مدينة الإنتاج فى اول يوم تصوير للمسلسل ، فهى لم يأت نجاحها بالصدفة لكنها تمتلك كل مقومات النجومية التي اظهرتها في مسلسل" برغم القانون " مثلما شاهدناها من قبل في العديد من اعمالها سواء في السينما أو على الشاشة الصغيرة.



ايمان العاصى ايمان العاصى

جمال المخرج الواعد شادى عبد السلام صاحب ال35 عاما الذى يفاجئنا كل حلقة بتجربة فريدة ومبهرة من حيث تقنية التصوير وطريقة الإخراج واختياراته لـ لوكيشنات الخارجية، خاصة التى كانت في مدينة بورسعيد الباسلة بالإضافة الى اهتمامه بكل تفصيلة في المشهد لتجعلك تعيش بكل حواسك داخل المشهد، أيضا حالة التشوق والايقاع السريع و مفاجآت كل حلقة من عوامل النجاح ، وهذا يؤكد انه استفاد جيدا من تعاونه كمساعد مخرج مع المخرج الكبير محمد ياسين، وبالتأكيد هذا يحسب أيضا لفنون مصرالتى وقعت على شهادة ميلاده الفنية لينطلق في عالم الإخراج.



شادى عبد السلام شادى عبد السلام

العمل يجمع نجوم كبار في الحلقات الأولى كل منهم كان له بصماته الواضحة أول ما أحب أن أتحدث عنه الفنان والموسيقى البارع نبيل على ماهرالذى أعتقد سنراه كثيرا خلال السنوات المقبلة وهو مثلما نعرفة كمؤلف موسيقى بارع ومميز فهو اثبت انه ممثل بارع وقادم بقوة، أما النجم محمد محمود عبد العزيز فهو أكد أن ابن" الوز عوام "، وواضح جدا أنه يعمل على نفسه كثيرا ودائما يبحث عن كيفية التميز فى تقديم شخصيته في أى عمل درامى يشارك فيه، "انت بالذات يا زيزو احرزت هدفين فى " برغم القانون" هدف كمنتج وهدف اخر كممثل .

محمد القس وظهوره المميز في المسلسل والذى يعتبر بداية انطلاقة في الاعمال الفنية المصرية وبقوة، أما رحاب الجمل فهى أصبحت كلمة السر لنجاح في معظم الاعمال الفنية و تستحق الإشادة، أيضا الفنان إيهاب فهمى الذى لا تتوقعه في أى دور لأنه يجيد التلون مع كل شخصية يجسدها ويستحق الإشادة أيضا .

بالتأكيد حينما اذكر وليد فواز فلا بد أن أذكر أنه كل عمل جديد يثبت أنه دائما متفرد وينجح في أن يقدم أى شخصية بشكل مختلف حتى لو كانت هناك تشابه في بعض الأدوار، صراحة كل بطل في العمل يحتاج لمقال بمفرده لكى ينال حقه ، فكل الإشادة بـ فرح يوسف مميزة دائما، جورى بكر تستحق الاوسكار في أدوار الشر، هانى عادل التميز اصبح عنوان اى شخصية تجسدها يا هانى، عايدة رياض النضوج كله، ياسر عزت أحب طلته دائما فهو حقيقى في كل أعماله ارفع القبعة لكم جميعا.