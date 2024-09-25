شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقتين الـ 5 و 6 من مسلسل انترفيو اليوم على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it الإلكترونية اليوم الأربعاء الحلقتين الـ 5 و 6 من مسلسل انترفيو أولى البطولات المطلقة للفنانة رنا رئيس في الدراما.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "انترفيو"، شهدت بدء رامى " خالد شباط" صاحب تطبيق match maker بالانجذاب نحو نادين " رنا رئيس"، وطلب منها إعداد تقرير عن المنافس للتطبيق match maker، قبل بدأ الانترفيو، كما دخلت نادين وميدو عادل إلى مكتب أيمن الموظف الذى اختفى في ظروف غامضة لمعرفة أي دليل عن سبب اختفائه.

وبعد ذلك أبلغت نادين رامى أنها قامت بإعداد التقرير واكتشفت أن المنافسين لجأوا إلى عدى دعايات لزيادة المتابعين على التطبيق.