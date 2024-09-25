شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي ناعيا المذيع أيمن يوسف: ربنا يرحمه ويحسن إليه ويغفر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على نعى المذيع بالتليفزيون المصري أيمن يوسف، الذي رحل عن عالمنا، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "رحمة الله على أيمن يوسف المذيع بالتليفزيون المصري، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأصدقائه".



بوست عمرو الفقي

قدم المذيع أيمن يوسف الكثير من البرامج الدينية والتراثية والوطنية عبر التليفزيون المصري خلال فترة عمله، منها برنامج "سر المكان"، وبرنامج "معًا نرتقي"، وبرنامج "ملتقى الفكر الإسلامي".