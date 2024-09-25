شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى ما بين مهرجان أيام القاهرة ومهرجان الإسكندرية.. أحدث ظهور لأيقونة الفوازير والان مع تفاصيل الخبر

كانت ولا تزال النجمة نيللى أيقونة للجمال والبهجة، ومن أعظم من قدموا فوازير رمضان، وأحدث ظهور للنحمة نيللى أضافت الكثير من البهجة والسعادة على حضور مؤتمر مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، فى دورته السابعة.

وهو المهرجان الذى أعلن خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان عن تكريم الفنانة إلهام شاهين والفنان التونسى منير العرقى.

نيللى من النجمات التى تضيف لأى مهرجان، فهى بالتزامن مع تكريمها فى مهرجان المونودراما يزين اسمها الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، حيث يطلق اسم النجمة القديرة نيللى على الدورة الأربعين للمهرجان تكريمًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها البارزة فى السينما المصرية والعربية.

وبمناسبة تكريم نيللي، أعربت الفنانة القديرة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، فى دورته السابعة برئاسة د. أسامة رؤوف، وقالت: "أكيد مبسوطة بالتكريم ده وبوجودى معاكوا وفى وسطكم وشكرا دكتور أسامة رؤوف على التكريم".

وضمت قائمة المكرمين هذا العام: من (مصر) النجمة الكبيرة نيللى والنجمة إلهام شاهين والنجم هانى رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودى نقيب الفنان العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، ومن (تونس) الفنان منير العرقى.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما تقام فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فنانى المونودراما من مختلف أنحاء العالم.



النجمة نيللي (1)



النجمة نيللي (2)



النجمة نيللي (3)



النجمة نيللي (4)