شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يحاور تامر حبيب فى تجربة كاستنج والأخير يفاجئه برد الفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاور المخرج عمرو سلامة، المشرف العام على تجربة كاستنج، السيناريست تامر حبيب، في الحلقة الأخيرة من التجربة التي عرضت الجمعة الماضية عبر قناة DMC، حيث كان الأخير ضيفاً في الحلقة، ليبادر سلامة بسؤاله "امتى قلت الممثل دا بوظ لي الدور تماما؟"، ليرد حبيب ضاحكاً: "مش هقدر أقول أسامي، بس في ممثلين لما بيعملوا مشهدي كأني شوفت كابوس، أو حطيت إيدي في الكهرباء".

ووجه سلامة سؤالاً آخر قائلاً: "هل تنصح أي ممثل إنه يكتب علشان يطور الخيال اللى عنده علشان يبقى أشطر في الارتجال؟"، ليرد السيناريست تامر حبيب قائلاً: "يكتب للمتعة، يصحى كل يوم الصبح يكتب وده بيحل أي ضغط نفسي، فكرة إنك تكتب عموما ده علاج، وإنه لو كتب أكيد ده يساعده في الارتجال".





مشروع كاستنج هو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، ويقوم بالإشراف عليه المخرج عمرو سلامة.

ويعتمد برنامج "كاستنج" على معيار وحيد للاختيار وهو الموهبة، ما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، كما أنه لا يعتمد على الموهوبين من كل الدول العربية، كما أنه لا يعتمد على اللغة العربية فقط بل بإمكان المواهب أن يقدموا مشهدا بلغة مختلفة وهو ما حدث في أولى حلقات البرنامج، حيث قدمت موهبتان هما "سهيلة وسلمى" مشهدا تمثيليا بالألمانى والكورى في وقت واحد وظهرا ببراعة كبيرة.



السيناريست تامر حبيب



تامر حبيب